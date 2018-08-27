وافد عربي يختلس مليون ريال من طلاب سعوديين في بريطانيا

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة جدة، واقعة اختلاس وافد من جنسية عربية لمبالغ تصل إلى مليون ريال من طلاب سعوديين في بريطانيا، حيث رفعت مالكة أحد مكاتب الاستشارات التعليمية بجدة، دعوى قضائية ضد الوافد المختلس.

ومن جانبها، كشفت مالكة مكتب الاستشارات التعليمية بجدة، عن تفاصيل الواقعة، موضحة أن المبالغ التي استولى عليها الوافد، هي أموال دفعها طلاب سعوديون ممن يسافرون لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا للمكتب، مبينة أنه كان من المفترض إكمال الدفعات المستحقة على الطلاب للمعاهد وأماكن إقامتهم في بريطانيا من هذه الأموال.

وأبانت المالكة، أن ما حدث بعد ذلك جاء على عكس المتوقع، حيث اختفى الوافد، وانقطع الاتصال به، وأغلق هاتفه قبل نحو 3 أسابيع، مما عرّض الطلاب للطرد من المعاهد والسكن، بل اضطر بعضهم إلى العودة على نفقته الخاصة.

وتوقعت مالكة المكتب، قيام الإنتربول بالقبض عليه، خاصة في ظل توفر اسمه وصورته، فضلًا على تواجد أسرته وأطفاله في دولة بلغاريا، مؤكدة على التزامها بسداد المستحقات للطلاب المتضررين، ولكن الأمر يتطلب وقتًا، وكثيرًا من الإجراءات.