بالصور.. العثور على ثعبان ضخم داخل سيارة امرأة

واشنطن(صدى):

تفاجأت امرأة بوجود ثعبان ضخم أسفل غطاء محركها؛ حيث فحصتها السيدة بعد أن شعرت أن محركها لا يعمل بشكل طبيعي.

وبالتطرق للتفاصيل، شعرت السيدة المقمية بولاية ” ويسكنوسن ” أن السيارة لا تعمل بشكل صحيح؛ حيث قررت التوثق وفتح غطاء المحرك لفحصها لتجد الثعبان الضخم فوق غطاء المحرك؛ لذا قررت الاتصال بالشرطة.

وحاول الشرطيان إخراج الثعبان إلا أنهما لم ينجحا في ذلك؛ مما دفعهما للاتصال بشخص مختص للتعامل مع الوضع، حيث أشاروا إلى أن الثعبان على قيد الحياة وبحالة جيدة، لكنه يشعر بالتعب والخوف.