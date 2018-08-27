حيل جديدة من ” واتساب ” تحمي رسائلك من المتطفلين

وكالات(صدى):

يوفر تطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتساب ” ، حيل جديدة لمستخدميه، تمكنهم من إخفاء بعض رسائلهم الخاصة عن أعين المتطفلين، حيث يتعرض الكثيرون للإزعاج نتيجة تطفل البعض على رسائلهم الخاصة.

وتتمثل تلك الحيل التي تحمي رسائلك من المتطفلين على ” واتساب ” ، فيما يلي:

1- أغلق تطبيق ” واتساب ” برقم سري، أو بأي وسيلة أخرى مثل ” بصمة الأصبع ” أو ماسح الوجه، فلا يستطيع أي متطفل من فتح التطبيق.

2- ” أرشفة ” بعض الدردشات عبر ” واتساب ” ، بحيث لا تكون ظاهرة على الواجهة الرئيسية للدردشات، وذلك من خلال عدة خطوات، هي:

– اضغط ضغطة مطولة على الدردشة التي ترغب في إخفائها من واجهة ” واتساب ” الرئيسية.

– ثم اضغط على الشريط الموجود أعلى الشاشة، بعدما تم وضع علامة على الدردشة التي تريد إخفائها من ” واتساب ” .

– انقر على أيقونة ” أرشفة ” الرسائل على ” واتساب ” ، وبذلك، ستختفي الدردشة من الواجهة الرئيسية للتطبيق.

– وفي حال وصول رسالة جديدة لك، يمكنك الاطلاع عليها من قسم ” الأرشفة ” فقط، ولن تظهر على واجهة الرسائل الرئيسية لـ ” واتساب ” .