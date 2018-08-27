بالصور.. الهلال الأحمر بالرياض يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

محمد السعران(صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك, بحضور المسؤولين ومديري العموم ورؤساء الأقسام والموظفين, وذلك في مقر فرع الهيئة بالرياض.

ورفع مدير عام فرع الهيئة المكلف سعد العقيل، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ والحكومة الرشيدة والشعب السعودي النبيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، راجيا المولى عز وجل أن تكون بادرة من الجميع لأداء العمل على الوجه الذي يرضي الله ثم ولاة الأمر، الذي من شأنه أن يحقق رفعة هذا الوطن العظيم.