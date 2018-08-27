رامي عباس يوضح تغريدة محمد صلاح عن اتحاد الكرة المصري

نواف السالم(صدى):

أوضح رامي عباس، وكيل لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تغريدة اللاعب المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مساء أمس الأحد.

وقال محمد صلاح عبر ” تويتر ” موجهًا كلامه إلى اتحاد الكرة المصري: ” الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي… لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! ”

وأوضح وكيل أعماله: ” لقد طلبنا ضمانات تتعلق بمحمد صلاح وقت وجوده مع المنتخب الوطني، وتأكيدات على أن انتهاك حقوق الصور لن يحدث مرة أخرى، هذا كل شيء. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه اندلعت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب ” طائرة المنتخب ” ، واستغلال صورة لاعب ليفربول لصالح شركة اتصالات منافسة لتلك الراعية للاعب؛ حيث تدخل وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز لحلها.