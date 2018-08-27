حوافز للمعلمين المشاركين في برنامج التطوير المهني الصيفي

نايف السالم(صدى):

تمنح وزارة التعليم جميع المعلمين والمعلمات الذين شاركوا في برنامج التطوير المهني الصيفي الذي اختتم الشهر الماضي، حوافز تتمثل في نقاط مفاضلة في الترشح للمناصب القيادية والنقل والابتعاث وغيرها.

ومن جانبه أوضح المشرف على مركز التطوير المهني التعليمي بالوزارة الدكتور محمد المقبل، أن نقاط المفاضلة التي سيتم منحها للمستفيدين والمستفيدات ستشمل برنامج الرتب الوظيفية بعد إقرارها وبرنامج ” خبرات 3 “، والابتعاث، والغيفاد، والترشح للمناصب القيادية، وحركة النقل الخارجي.

وشارك في البرنامج أكثر من 153 ألف معلم ومعلمة، انتظموا في 4714 برنامجًا تدريبيًا في مختلف مناطق المملكة، في الوقت الذي كانت فيه الخطة الأولية مبنية على 70 ألف معلم ومعلمة، ولكن تم رفع العدد إلى 90 ألفًا نظرًا للإقبال الكبير.

وأضاف أن توجيه الوزير جاء بزيادة العدد إلى 120 ألفًا وزيادة البرامج التدريبية إلى أكثر من 4500 برنامج تدريبي، مؤكدًا أنه سيتم زيادة عدد البرامج مستقبلًا استجابة لرغبات المعلمين والمعلمات.