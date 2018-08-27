بعد العبث بها بغرض الاحتطاب.. استنفار بعقيق لإنقاذ شجرة طلح معمرة
بذل فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمحافظة العقيق جهودًا؛ لإنقاذ شجرة طلح معمرة.
وجاء ذلك على خلفية ما طالها من أيدي عابثين، حاولوا تدميرها بقطعها ووضع مادة ” الديزل ” على موقع القطع، بغرض الاحتطاب.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس جمعان الرفاعي، مدير فرع الوزارة بالعقيق، أن الشجرة لم تسلم من العابثين أعداء البيئة أيام العيد والعطلة الرسمية، وبعدما تم اكتشاف الواقعة قاموا بإنقاذ الشجرة المعمرة؛ وذلك بإزالة التربة المبللة بالديزل واستبدالها بأخرى زراعية نظيفة.
وعن الجهود التي وضعوها، أبان ” الرفاعي ” أن الجهود تنوعت بين وضع إستراتيجية وخطة وطنية للغابات إلى 1446 أقرها مجلس الوزراء، وإيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلها العام، ومنع تصدير الحطب والفحم إلى الخارج، وحظر بيع الحطب المحلي بالأسواق.
طلال[ عدد التعليقات: 2867 ] نشر منذ 59 دقيقة
الفديو هذا عبارة عن كمية من الفضاوة والتناقض تنقذ شجرة وتدمر بيئه بالكفرات وسوء النظافه اللي حولها
همس[ عدد التعليقات: 2499 ] نشر منذ 59 دقيقة
محظوظه هالشجرة لقيت احد مهتم فيها وعناية من بين كل الاشجار😅
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1288 ] نشر منذ 58 دقيقة
عمل جميل ونبيل شكراً لهم
بقية الردود المحبطة
بلاش إحباط وي ليت نشجع كل عمل خيل نبيل مهما كان صغيراً أو كبيراً
شجون[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 58 دقيقة
عمل طيب و جهد يشكروا عليه.. اول مره اشوف عمل إيجابي تجاه البيئة و بالمقابل للاسف آلاف الأشجار تقص او تقتلع دون مبرر و لا احد يحاسب المتسببين
شمس[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 57 دقيقة
شكرا لعملكم النبيل
عمار[ عدد التعليقات: 1288 ] نشر منذ 56 دقيقة
مثل هالمشاهد تثلج الصدر وتدل على ازدياد الوعي بأهمية البيئة والأشجار في دوله صحراوية، جزى الله القائمين عليها كل خير
ابن البلد[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 54 دقيقة
شي جميل