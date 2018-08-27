بعد العبث بها بغرض الاحتطاب.. استنفار بعقيق لإنقاذ شجرة طلح معمرة

نايف السالم(صدى):

بذل فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمحافظة العقيق جهودًا؛ لإنقاذ شجرة طلح معمرة.

وجاء ذلك على خلفية ما طالها من أيدي عابثين، حاولوا تدميرها بقطعها ووضع مادة ” الديزل ” على موقع القطع، بغرض الاحتطاب.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس جمعان الرفاعي، مدير فرع الوزارة بالعقيق، أن الشجرة لم تسلم من العابثين أعداء البيئة أيام العيد والعطلة الرسمية، وبعدما تم اكتشاف الواقعة قاموا بإنقاذ الشجرة المعمرة؛ وذلك بإزالة التربة المبللة بالديزل واستبدالها بأخرى زراعية نظيفة.

وعن الجهود التي وضعوها، أبان ” الرفاعي ” أن الجهود تنوعت بين وضع إستراتيجية وخطة وطنية للغابات إلى 1446 أقرها مجلس الوزراء، وإيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلها العام، ومنع تصدير الحطب والفحم إلى الخارج، وحظر بيع الحطب المحلي بالأسواق.