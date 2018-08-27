” تعليم ألمع ” يقيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك

حسن مريع(صدى):

نيابة عن مدير التعليم رعى المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن محمد آل مضواح حفل المعايدة الذي نظمته العلاقات العامة صباح اليوم الاثنين ١٤٣٩/١٢/١٦هـ وذلك على مسرح الإدارة بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين والإداريين.

بدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلا ذلك عرضٌ مرئي بعنوان: (مشاهدات عيدية) ثم ألقى المساعد للشؤون المدرسية كلمة رفع من خلالها أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ كما هنأ منسوبي ومنسوبات الإدارة بعيد الأضحى المبارك، مقدمًا جزيل الشكر لكل من عمل وبذل في فترة الصيف سائلًا المولى عزوجل أن نكون ممن تقبل منهم القول العمل وزادهم رفعة في الدرجات.

وفي الختام تبادل الجميع التهاني والمباركة بمناسبة العيد والعودة مجددًا لمواصلة الركض والعمل لخدمة المنظومة التعليمية، كما تناول الجميع وجبة الإفطار في بهو مسرح الإدارة.

وفي القسم النسائي رعت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة عزيزة بنت حسن عسيري حفل المعايدة للأقسام النسوية في قاعة الاجتماعات بمكتب المساعدة بحضور رئيسات الأقسام والمشرفات والإداريات.