إحباط تهريب أكثر من 569 ألف حبة كبتاجون مُخبأة داخل ” آلة عجن بسكويت ” 

الرياض(صدى):

تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (569.531) حبة عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك عبارة عن ” آلة عجن بسكويت ” .

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد محمد العقيّل أن الإرسالية عبارة عن ” آلة عجن بسكويت ” تزن 360 كيلو جرام عند خضوعها لإجراءات الكشف والمعاينة المعتادة تم اكتشاف مخابئ أُعدت لغرض التهريب ، وبالتأكد من ذلك عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخفيّة داخل هذه المخابئ.

وأفاد أن استغلال المهرّبين لمثل هذه الآلات وغيرها يوضح مدى سعيهم لاستغلال أي إرسالية ترد إلى المملكة مهما كان نوعها وذلك في سبيل إدخال مثل هذه الممنوعات , إلا أن الحضور الذهني من منسوبي الجمارك وحرصهم عند إجراء الكشف والمعاينة للإرساليات يقف -بتوفيق الله – سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المجتمع.