النصر يسقط اللاعبين غير المرغوب فيهم لتسجيل جدد
تعمل إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، على إسقاط أسماء اللاعبين غير المرغوب فيهم من كشوفات الفريق؛ لتسجيل لاعبين جدد آخرين، وذلك تسعى خلال الأيام الثلاثة القادمة التي تسبق اللقاء الافتتاحي للفريق الكروي أمام أحد، الخميس على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وضمت إدارة النصر، الخماسي الحارس وليد العنزي وأحمد عكاش وعبدالله الأسطا والعماني سعد سهيل والمغربي محمد فوزير، فِي الوقت الذي ترغب فيه عمل مخالصات مالية نهائية مع الحارس عبدالله العنزي الذي يطالب بـ13 مليون ريال والمهاجم حسن الراهب الذي يطالب أيضا بنحو 3 ملايين ريال، بجانب اللاعب نواف الشنيني وعدد من اللاعبين الشبان.
ومن الجدير بالذكر، أن المحترف المغربي الدولي عبدالرزاق حمد الله وصل أمس الأحد للرياض، ومن المنتظز أن يجري فحوصات لياقية لمعرفة جاهزيته البدنية، فيما أظهر لاعب الوسط البرازيلي جوليانو دي باولا جاهزيته التامة للمشاركة في مباراة فريقه أمام أحد يوم الخميس القادم.
طلال[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 2 ساعتين
أي فريق يفقد لاعب أساسي في الفريق
يتأثر …
فمابالكم أذ غاب 5 لاعبين أساسين دفعة واحدة ؟
مع ذلك ماشاء الله #النصر لا يسقط .
#النصر_بمن_حضر
ماجد[ عدد التعليقات: 2499 ] نشر منذ 2 ساعتين
سامي الجابراللي مصدق نفسه انه مدرب
يسقط على النصر ولاعبينه نقول له لاعبين
النصر هم الأجدر بالرد عليك داخل الملعب
اما نحن سوف نضحك كالعادة
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 2867 ] نشر منذ 2 ساعتين
قسم بالله أستاذ ماجد بأنك أصبت كبد الحقيقة
همس[ عدد التعليقات: 1288 ] نشر منذ 2 ساعتين
بأذن الله الفوز من نصيبنا..
شجون[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 2 ساعتين
جمهور النصر كبير ولكنه يسقط بعضهم بسبب حماسهم … فالهلال يحقق بطولات بأشباه لاعبين بالدفاع كالمرشدي ونامي والزوري ونحن نجعل الخطأ كارثة 1⃣
الشمالي[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 37 دقيقة
عطوا عبدالله العنزي فلوووووسه ماجاكم الدوري والبطولات الا يوم كان حارسكم وهالحين تجازون الجميل بالنكران ..