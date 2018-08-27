النصر يسقط اللاعبين غير المرغوب فيهم لتسجيل جدد

ماجد محمد(صدى):

تعمل إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، على إسقاط أسماء اللاعبين غير المرغوب فيهم من كشوفات الفريق؛ لتسجيل لاعبين جدد آخرين، وذلك تسعى خلال الأيام الثلاثة القادمة التي تسبق اللقاء الافتتاحي للفريق الكروي أمام أحد، الخميس على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وضمت إدارة النصر، الخماسي الحارس وليد العنزي وأحمد عكاش وعبدالله الأسطا والعماني سعد سهيل والمغربي محمد فوزير، فِي الوقت الذي ترغب فيه عمل مخالصات مالية نهائية مع الحارس عبدالله العنزي الذي يطالب بـ13 مليون ريال والمهاجم حسن الراهب الذي يطالب أيضا بنحو 3 ملايين ريال، بجانب اللاعب نواف الشنيني وعدد من اللاعبين الشبان.

ومن الجدير بالذكر، أن المحترف المغربي الدولي عبدالرزاق حمد الله وصل أمس الأحد للرياض، ومن المنتظز أن يجري فحوصات لياقية لمعرفة جاهزيته البدنية، فيما أظهر لاعب الوسط البرازيلي جوليانو دي باولا جاهزيته التامة للمشاركة في مباراة فريقه أمام أحد يوم الخميس القادم.