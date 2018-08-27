بالصور.. في دورة الألعاب الآسيوية.. ” تركستاني ” يفوز بالميدالية الفضية بالكاراتيه

ماجد محمد(صدى):

حقق رائف تركستاني، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيـه، الفوز بالميدالية الفضية، في منافسات وزن تحت 75 كجم في دورة الألعاب الآسيوية.

وجاء ذلك بعد خسارته في النزال النهائي من منافسه الإيراني ” بهمان ” ، صباح اليوم الإثنين، حيث بلغ ” رائف ” النهائي بعد أن هزم لي كا واي من هونغ كونغ، وبشار النجار من الأردن، وغلام عباس سعدي من باكستان، في ثمن وربع ونصف النهائي، على التوالي.

يُذكر أن الرامي حسين الحربي كان قد أحرز أول ميدالية للسعودية، في دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018، بفوزه بفضية رماية البندقية 300م يوم الجمعة الماضي.