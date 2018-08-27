بالصور.. في دورة الألعاب الآسيوية.. ” تركستاني ” يفوز بالميدالية الفضية بالكاراتيه
حقق رائف تركستاني، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيـه، الفوز بالميدالية الفضية، في منافسات وزن تحت 75 كجم في دورة الألعاب الآسيوية.
وجاء ذلك بعد خسارته في النزال النهائي من منافسه الإيراني ” بهمان ” ، صباح اليوم الإثنين، حيث بلغ ” رائف ” النهائي بعد أن هزم لي كا واي من هونغ كونغ، وبشار النجار من الأردن، وغلام عباس سعدي من باكستان، في ثمن وربع ونصف النهائي، على التوالي.
يُذكر أن الرامي حسين الحربي كان قد أحرز أول ميدالية للسعودية، في دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018، بفوزه بفضية رماية البندقية 300م يوم الجمعة الماضي.
طلال[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك لمنتخب تركمانستان الميدالية الفضية 👏🏼👍🏻
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
تركستاني ليس الاصل سعودي
دولهم كازاخستان واوزبكستان ووو
بالعربي من البخاريه
همس[ عدد التعليقات: 2867 ] نشر منذ 1 ساعة
ايوه فيه مشكله يقولون سعودي الجنسيه من اصول …… ويكتبون من اي اصول كل الدول كذا؟؟
ماجد[ عدد التعليقات: 2499 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك للبطل رائف 💪🏻💪🏻💪🏻
شمس[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
فلوس ومعسكرات واخرتها فضي
شجون[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 1 ساعة
مالنا دخل بالاصول لنا دخل بالوطنيه اذا معاه وثيقه سعوديه خلاص هو فرد من افراد الوطن 🙏🏻💚
ابن البلد[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 56 دقيقة
مبروك
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4253 ] نشر منذ 55 دقيقة
عالم جد فاضيه
وفكر عنصري متخلف رجعي مقيت لا يتقبل فكر التعايش والتسامح والانسانية والحضارة
والله انا مع الاخت شحون المحترمة ربي يسعدها
الدولة اعزها الله منحته الجنسية السعودية
حسب النظام رغما عن انفي وانف كل من يعترض
عندك اعتراض انت وهو ع نظام الدولة
اكتب هنا بالنص الصريح نعم عندي اعتراض ع منح الجنسية
ولا خليك البررة والحكي الفاضي
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1650 ] نشر منذ 45 دقيقة
ألف مبروك للبطل السعودي رائف تركستاني،،
الوطن يفخر بكل أبنأة على مختلف أجناسهم وأعراقهم وقبائلهم،،
البطل رائف تركستاني في هذا المحفل الدولي يمثل وطن لا يرضى المساس بكل من يحمل شعار الوطن ((المملكة العربية السعودية)) العزيزة الغالية،،
T …..N……باه
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
!!في خدمة الوطن وتمثيل الوطن في المحافل الدولية:- لا وألف لا للتمييز العنصري والعرقي والإقليمي،والتشكيك في الولاء الوطني؟؟؟؟
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4253 ] نشر منذ 35 دقيقة
من اقول مناضل زعيم جنوب افريقيا
نيلسون مانديلا
•نحن نعيش في عالم غريب، حيث يمشي الفقراء أميالاً ليحصلوا على الطعام، ويمشي الأغنياء أميالاً ليهضموا الطعام. – نيلسون مانديلا
•الصدق، والإخلاص، البساطة والتواضع، والكرم، وغياب الغرور، والقدرة على خدمة الآخرين وهي صفات في متناول كل نفس هي الأسس الحقيقية لحياتنا الروحية. – نيلسون مانديلا
•المقاتل لأجل الحرية يتعلم بالطريقة الصعبة أنه الظالم هو الذي يحدد طبيعة الصراع ، وغالبا ما لا يجد المستضعف بديلا سوى استخدام نفس أساليب الظالم. – نيلسون مانديلا
•نحن نعلم جيدا أن حريتنا ناقصة من دون حرية الفلسطينيين. – نيلسون مانديلا
•يموت من لا يستحق الموت و يعيش من لا يستحق الحياة. – نيلسون مانديلا
•ليس أفضل أن تكون قائداً يقف في الخلف وتضع الآخرين في المقدّمة، خاصّة عندما تحتفل بانتصار ما .. عليك أن تكون بالمقدّمة في حال الخطر .. عندها، سيقدّر الناس قيادتك لهم. – نيلسون مانديلا
•المال لن يصنع النجاح، إنما الحريّة لإنتاج المال تصنع النجاح. – نيلسون مانديلا
•قمة المجد ليست في عدم الإخفاق أو الفشل .. بل في القيام بعد كل عثرة. – نيلسون مانديلا (مناضل سياسي وأول رئيس لجنوب أفريقيا بعد انتهاء التمييز العنصري)
•لا يوجد إنسان ولد يكره إنسانا آخر بسبب لون بشرته أو أصله أو دينه .. الناس تعلمت الكراهية وإذا كان بالإمكان تعليمهم الكراهية إذاً بإمكاننا تعليمهم الحب .. خاصة أن الحب أقرب لقلب الإنسان من الكراهية. – نيلسون مانديلا (مناضل سياسي وأول رئيس لجنوب أفريقيا بعد انتهاء التمييز العنصري)
•تبدو الاشياء دائما وكانها مستحيلة الى ان نقوم بها. – نيلسون مانديلا
•قُد من الخلف واترك الآخرين يعتقدون أنّهم في المقدّمة. – نيلسون مانديلا
•لا احد يولد وهو يكره انسانا آخر بسبب لون الجلد او الأصل او الدين. – نيلسون مانديلا
•التعليم هو أقوى سلاح يمكنك إستخدامه لتغيير العالم. – نيلسون مانديلا
•الناس يتعلمون الكراهية ، واذا كانوا قادرين على تعلم الكراهية ، ينبغي السعي لتعليمهم الحب ، لأن الحب أقرب الى قلب الأنسان من الكراهية. – نيلسون مانديلا
•ما يقدّر في الحياة ليس أننا عشناها، بل ما أحدثناه من فرق في حياة الآخرين والذي يحدد مغزى الحياة التي نعيشها. – نيلسون مانديلا
•العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. – نيلسون مانديلا
•إن الحرية لا تقبل التجزئة لأن القيود التي تكبل شخصاً واحداً في بلادي إنما هي قيود تكبل أبناء وطني أجمعين. – نيلسون مانديلا
•أن يكون الإنسان حرا لا يعني مجرد تحرره من الأغلال التي تقيده بل أن يعيش بطريقة تحترم وتعزز حرية الآخرين. – نيلسون مانديلا
•كان يجب علينا احترام الحكومة بما وفرته علينا من فرص لتحصيل العلم.
•لاشيء في السجن يبعث على الرضا سوى شيء واحد هو توفر الوقت للتأمل والتفكير.
•التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل.
•بواسطة إطلاق وميض الضوء لدينا، نحن نقدم للآخرين فرصة للقيام بنفس الأمر.
•أنا لست حرا حقا إذا اخذت حرية شخص آخر المظلوم والظالم على حد سواء قد جردو من إنسانيتهم .
•أن تكون حرا ليس مجرد التخلص من القيود بل هو أن نعيش بطريقة تحترم وتعزز حرية الآخرين.
•لصنع السلام مع عدو، لا بد من العمل مع العدو، وهذا العدو يصبح شريكك.
•الرجل الذي يحرم رجلاً آخر من حريته هو سجين الكراهية والتحيز وضيق الأفق.
•نحن لسنا أحرارا بعد، نحن فقط وصلنا لحرية أن نكون أحراراً.
•لا أحد منا يمكن أن يحقق النجاح بأن يعمل لوحده.
•تعلمت أن الشجاعة ليست غياب الخوف، ولكن القدرة على التغلب عليه.
•المقاتل لأجل الحرية يتعلم بالطريقة الصعبة أنه الظالم هو الذي يحدد طبيعة الصراع، وغالبا مالا يجد المستضعف بديلا سوىاستخدام نفس أساليب الظالم.
•الرجال الذين يأخذون مخاطر كبيرة ينبغي أن يتوقعو غالبا تحمل عواقب وخيمة.
•الصدق، والإخلاص، البساطة والتواضع، والكرم، وغياب الغرور، والقدرة على خدمة الآخرين وهي صفات في متناول كل نفس هي الأسس الحقيقية لحياتنا الروحية.
•لا تنس أبدا أن القديس هو خاطئ يحاول أن يصير أفضل.
•فلتحكم الحرية فلم تغرب الشمس على إنجاز إنساني أعظم مجداً.
•في كثير من الأحيان، قد يستسلم الثوار من الماضي إلى الجشع، واستسلمو لإغراء مصادرة الموارد العامة للثراء الشخصي.
•سنعمل معا لدعم الشجاعة حيث هناك خوف، لتشجيع التفاوض عندما يكون هناك صراع، وإعطاء الأمل حيث يوجد اليأس.
•التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم.
•أي رجل أو مؤسسة يحاول سرقة كرامتي سوف يخسر.
•رأس جيدة وطيبة القلب هي دائما مزيج رائع.
•إذا كنت تتحدث إلى رجل بلغة يفهمها، يذهب كلامك الى رأسه.. إذا كنت تتحدث معه في لغته، يذهب كلامك إلى قلبه.
•دائما يبدو مستحيلاً حتى يفعل.
•بعد تسلق تلة كبيرة، يجد المرء أن هناك العديد من التلال الأخرى يجب صعودها.
•يجب علينا أن نستخدم الوقت بحكمة وأن ندرط دائما أن الوقت قد حان لفعل ما هو حق.
•في بلدي نذهب إلى السجن أولا ثم نصبح رئساء.
•أنا أمقت العنصرية، لأنني أعتبرها شيئا الهمجية، سواء جائت من رجل أسود أو رجل أبيض.
•أبدا، أبدا أبدا لن تشهد هذه الأرض الجميلة مرة أخرى اضطهاد البعض للآخرين.
•إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا لديها انتخابات فانها لا تسأل عن مراقبين من أفريقيا أو من آسيا.ولكن عندما يكون لدينا انتخابات، فهم يريدون إرسال مراقبين.
•لم أكن المسيح، ولكن رجلا عاديا أصبح زعيما بسبب ظروف استثنائية.
•يجب أن يكون هناك عمل الخبز ماء وملح للجميع.
•أحلم بأفريقيا تعيش في سلام مع نفسها.
•الشجعان لا يخشون التسامح من أجل السلام.
•لا يوجد بلد يمكن أن تتطور حقا ما لم يتم تثقيف مواطنيها.
•التعاطف الإنساني يربطنا ببعضنا ليس بالشفقة أو بالتسامح، ولكن كبشر تعلموا كيفية تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل للمستقبل.
•إذا كان هناك بلد ارتكب فظائع لا توصف في العالم، فهو الولايات المتحدة الأمريكية.
•أقف هنا أمامكم لا كنبي، ولكن كخادم متواضع منكم، أيها الناس.
•لا يمكننا أن يقتل بعضنا البعض.
•انس الماضي.
•انه من الحكمة إقناع الناس أن تفعل أشياء وجعلهم يعتقدون أنها كانت فكرتهم الخاصة.
•خلافا لبعض السياسيين، يمكنني أن أعترف بالخطأ.
•عندما يبدأ الماء بالغليان فمن الحماقة إطفاء الحرارة.
•اعط الطفل الحب والضحك والسلام، وليس الإيدز.
•لقد تقاعدت، ولكن إذا كان هناك أي شيء من شأنه أن يقتلني فهو أن أستيقظ في الصباح وأنا لا أدري ماذا سأفعل.
•الاستسلام لليأس هو السبيل إلى الإخفاق والموت المحقق.
•الحرية لا تعطى على جرعات فالمرء إما أن يكون حراً أو لا يكون حراً.
•السجن نقطة سكون في عالم متحرك.
•الظلم يسلب كلاً من الظالم والمظلوم حريته.
•إن المرء قد يصل في لحظة معينة إلى الإيمان بأن مصدر الظلم لم يعد في الخارج بل في داخله هو نفسه.
•إننا لا نخاف من تجربة أي شي جديد لكننا في الواقع نخشى أن نعرف مدى قوتنا على تحقيق المستحيل.
•إني أتجول بين عالمين، أحدهما ميت والآخر عاجز أن يولد، وليس هناك مكان حتى الآن أريح عليه رأسي.
•في السجن تصبح الذاكرة خليلاً وعدواً في آن واحد.
•لم يكن تفوقي بالمدرسة نتيجة لنبوغي بل لإصراري وتصميمي على النجاح.
•يقال إنما تعرف الأمم بسجونها، إذ ينبغي الحكم على أمة ما من خلال معاملته الأدنى مواطنيها وليس لأرقاهم.