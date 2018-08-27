بالصور.. اختتام فعاليات ” شكرا من قلوبنا ” بساحات قصر الملك عبدالعزيز بالخرج

محمد السعران(صدى):

اختتمت فعاليات ” شكراً من قلوبنا ” التي نظمتها مجموعة رحلة العمر لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات السياحية بساحات قصر المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بمحافظة الخرج على مدى ستة أيام، وذلك بحضور حشد جماهيري غفير من سكان محافظة الخرج وزوارها.

في حين وجدت فعالية شكرا من قلوبنا استحسان الكثير من الزوار الذين يتوافدون يوميًا بالمئات بصحبة أسرهم من داخل الخرج وخارجها.

وسجلت جدارية رسالة “شكرا من قلوبنا” الموجودة بساحة قصر المؤسس الملك عبدالعزيز مئات الرسائل التي كتبها الزوار بأناملهم شكر للقيادة الرشيدة، سجلوا فيها بأجمل العبارات وأروع الكلمات رسائل في حب القيادة والوطن وعبارات أخرى تضامنية للشهداء والجنود المرابطين في الحدود تقديرا لما يبذلونه من تضحيات فداء لهذا الوطن.

وأبدى الحاضرون تفاعلهم وإعجابهم بالفعاليات التي قُدمت، وأشادوا بحسن التنظيم وتنوع تلك الفعاليات لتشمل كافة الفئات صغارا وكبار.

وأوضح المدير العام لمجموعة رحلة العمر وتنظيم المعارض والمؤتمرات صاحب مبادرة “شكر من قلوبنا”، الأستاذ أحمد سعيد القمري، ان الإقبال الجماهيري الذي شهدته الفعالية، من بدء انطلاقها إنما يؤكد بالدليل الواضح وطنية أبناء الشعب السعودي عامة وشعب الخرج خاصة .

وأضاف ان تجاوب الزوار تجاوز حجم التوقعات إلا ان مساحة الفعالية الشاسعة وما يتوافر بها من خدمات يستوعب المزيد المضاعف من الزوار.

وأشار إلى أن الفعالية شهدت توفير الأسواق والمزارات الترفيهية والتسويقية التي تبلور تراث الآباء والأجداد.

وأشاد برعاية سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي، وبدعم ورعاية سمو الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي تكللت بنجاح فعالية شكر من قلوبنا.

وأثنى القمري، على جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحي بالرياض ، المتواصلة والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الإنجازات المنشودة والتي رافقها في الوقت ذاته جهود مضافة من محافظة الخرج وفريق العمل والجنود المجهولة، داعيا للجميع بمزيد من التوفيق والنجاح.