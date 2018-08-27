بدء التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس بالمملكة لتحسين مناخ الاستثمار
شهدت المملكة، أمس الأحد، بدء التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس، والتي ستنعكس آثاره الإيجابية على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتحسين مناخ الاستثمار، حيث يعد خطوة مهمة لإيجاد إطار تشريعي وقانوني، يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها لمستويات متقدمة من المرونة، فضلًا عن رفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس.
وجاء نظام الإفلاس الذي أقرّه مجلس الوزراء، بهدف التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي والتصفية الإدارية لصغار المدينين، كما أنه سيشكل ويوفر فرصة مهمة للكيانات المتعثرة بأن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر، وذلك من خلال التسوية تحت الإشراف القضائي.
جدير بالذكر، أن مجلس الشورى كان قد وافق على نظام الإفلاس، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلًا تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس.
طلال[ عدد التعليقات: 2499 ] نشر منذ 1 ساعة
فوائد هذا النظام عديدة ومن أهمها الحفاظ على الشركات من الانهيار وتعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات التجارية، ومن دون شك النظام محفز للعديد من الشركات للاستثمار في المملكة ..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 2867 ] نشر منذ 1 ساعة
لا يجوز للتاجر بعد افتتاح اجراءات التسوية الودية من الإفلاس أن يعقد صلح أو رهن أو كفالة أو يتبرع بشيء من ماله.
همس[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 1 ساعة
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#قانون #الإفلاس المتوقع صدوره فى #الإمارات سيكون مشابها لقانون الإفلاس الأمريكى.
وماذا عن عقوبة #الشيك بدون رصيد!
ماجد[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن لورثة التاجر أن يطلبوا إشهار إفلاسه بعد وفاته.؟؟
عمار[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب تقديم طلب إشهار الإفلاس خلال سنة من تاريخ فقدان الأهلية العقلية.
شمس[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
##قانونقانو #الإفلاس الجديد فى #السعودية. إطار تشريعي متقدم يعزز بيئة الإستثمار وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة والكفاءة والفعالية.