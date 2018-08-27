بالفيديو.. رد فعل صادم لبيونسيه عقب تعرضها لموقف محرج على المسرح

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت المغنية العالمية ​بيونسيه​ لموقف محرج على المسرح أثناء إحياءها حفلاً في ناشفيل ضمن جولتها الموسيقية بعنوان On the Run II مع زوجها المغني العالمي جاي زي .

وفي فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي للحظة تعرض بيونسيه للموقف، حيث ظهرت وهي كادت أن تقع أمام جمهورها خلال رقصها على خشبة المسرح، حيث تعثّرت بيونسيه أثناء نزولها الدرج منتعلة حذاء بكعبٍ عالٍ .

ولكن اللافت هي ردّت فعل بيونسيه مباشرةً حيث إستدركت الموقف بطريقة ذكية وقامت بحركة راقصة تعبيراً منها عن رشاقتها.