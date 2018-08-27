%45 فقط من سيارات المملكة مؤمن عليها
أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد السيارات المؤمن عليها في المملكة، لافتًا إلى أن 45% فقط من السيارات مؤمن عليها.
ويعود سبب ارتفاع عدد السيارات غير المؤمنة في المملكة إلى وجود فجوة بين تجديد الرخصة وتجديد وثيقة التأمين، حيث يتم تجديد الرخصة كل 3 سنوات بينما التأمين كل سنة.
ومن جانبه أوضح العضو في اللجنة الوطنية للتأمين عبد العزيز أبو السعود، أن أغلب ملاك السيارات يؤمنون عند تجديد الرخصة فقط، مطالبًا بوجود آلية لدعم التأمين على السيارات بشكل سنوي.
طلال[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
اسعارهم المبالغ فيها تجبر الواحد يسحب عليهم .. بالنسبة لي سنتين بدون تأمين والحمد لله الأمور تمام والله الحافظ
عمار[ عدد التعليقات: 2499 ] نشر منذ 1 ساعة
سابقا كانو يربحون الملايين والان بعد تدبيل الاسعار اكثر من مرة بدون مبرر منطقي ستقفز ارباحهم لخانة المليارات بدون اي مجهود اوتعب .
عمار[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
العام أمنت بـ 660 ريال تقريبا
السنة هذي أرسلوا لي بأن التأمين 369 ريال 👍🏻 على طوا أمنت
و لله الحمد سجلي خالي من الحوادث لآخر سنتين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من جعله اجباري ومربوط بغرامات اتوماتيكية
ماجد[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا كنت ممشي اموري على مكافئة الجامعة كيف اأمن على السيارة
همس[ عدد التعليقات: 2499 ] نشر منذ 1 ساعة
مافيه أحد مايعرف أهمية التأمين ..
لكن استغلال شركات التأمين ورفعهم الأسعار دون رقيب هو ماجعل النسبة الأكبر لا يؤمنون .
شمس[ عدد التعليقات: 1288 ] نشر منذ 1 ساعة
التامين مهم ولكن للاسف عندنا احتيال من شركات التأمين ولن نقارن انفسنا مع الدول الخليجية والدول الاجنبية عندنا انظمة وقوانين تخدمة شركات التأمين والمواطن يدفع !
شجون[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 1 ساعة
40٪ اقساط عشان كذا مؤمن عليها و5٪ ناس تعرف اهميته
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 1 ساعة
ملاحظة/ بما أن النظام لدى الحكومة اللكتروني إذن يرجى من الحكومة إرسال رسالة ( لهاتف مالك السيارة ) لجميع السيارات الغير مؤمنة بأن لديك مهله عشر ايام وان لم يتم التأمين ستأتيك رسالة انه تم تسجيل مخالفة بأسمك وهي مخالفة عدم تأمين السيارة المذكورة ………….. طيب لية ياتركي تضيق على بعض الناس لان في البعض مامعه ؟ طيب الله يخليك لاتسوق يالي ماعندك لان لاسمح الله صار لك حادث من وين حتجيب الفلوس ……. لان انا والله العظيم قبل فترة من الزمن كنت واقف بجانب حديقة في موقف نظامي إلا سمعت صوت تفحيط وراي وتزحف علية السيارة ويحك جنبي اليسار مع الجنط كانت المشكلة بابين ورفرف وجنط انتظرنا المرور وسجلنا الحادث ورحنا المرور ورحت سعرت والتسعيرة الوسطى 7 الاف وشوي ورجعت المرور جا ابو الولد الي فحط وقالي معاي 4 الاف تبيها ولا خلهم يحولون الموضوع للمحكمة وقالي العسكري يارجال ارضى بالاربعة وزيد من عندك بلا وجع راس لان لاتحولت للحكومة انتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دورك ………….. فا ماشددة على التأمين على الفاضي وانا صادق عند ربي وربي يشهد على كلامي !