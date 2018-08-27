%45 فقط من سيارات المملكة مؤمن عليها

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد السيارات المؤمن عليها في المملكة، لافتًا إلى أن 45% فقط من السيارات مؤمن عليها.

ويعود سبب ارتفاع عدد السيارات غير المؤمنة في المملكة إلى وجود فجوة بين تجديد الرخصة وتجديد وثيقة التأمين، حيث يتم تجديد الرخصة كل 3 سنوات بينما التأمين كل سنة.

ومن جانبه أوضح العضو في اللجنة الوطنية للتأمين عبد العزيز أبو السعود، أن أغلب ملاك السيارات يؤمنون عند تجديد الرخصة فقط، مطالبًا بوجود آلية لدعم التأمين على السيارات بشكل سنوي.