للمرأة العاملة.. 6 وجبات خفيفة اصحبيها معك للعمل خلال الريجيم

أماني الغامدي(صدى):

مع العودة من إجازة عيد الأضحى للعمل، تبدأ الكثير من النساء في العودة إلى أعمالهن، والكثيرات منهن يبدأن في اتباع نظام غذائي، للتخلص من الوزن الذي زاد خلال العيد ، وتحتار الكثيرات فيما يمكن تناوله من وجبات خفيفة خلال ساعات العمل، لمواجهة الشعور بالجوع.

وفي هذا الصدد تقدم دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية ، العديد من المقترحات للوجبات الخفيفة، التي يمكن تناولها خلال اليوم، وبشكل خاص خلال ساعات العمل.

المكسرات

وبشكل خاص اللوز وعين الجمل، فهذه المكسرات غنية بالبروتينات، التي تخلصك من الإحساس بالجوع خلال النهار، كما تزيد من معدلات حرق جسمك للسعرات الحرارية.

دقيق الشوفان

يعد واحد من أفضل الوجبات الخفيفة الصحية التي تتناولها في مكتبك، والتي تمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة، مع مدك بالطاقة اللازمة للعمل، مع إمكانية إضافة عين الجمل وقليل من القرفة، لزيادة معدلات حرق جسمك للدهون.

التونة

قد تكون ذات رائحة نفاذة، لكنها مغذية، وتزيد معدلات الحرق، وتمنحك الشعور بالشبع، لأنها غنية بالبروتين وتحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تساعدك على البقاء نشيطة، كما يمكنك إضافة عصير الليمون لها.

الخضراوات الطازجة

يمكنك حفظ مجموعة من الخضراوات الطازجة المطهية على البخار، أو المسلوقة، في علبة بلاستيكية، وتناولها خلال يوم عملك، للحفاظ على مستويات طاقتك، وتجنب انخفاضها.

كما يمكنك أيضا الاحتفاظ ببعض ثمار الخيار والطماطم والجزر الطازجة، وتناولها لضمان استمرار حرق جسمك للسعرات الحرارية.

التين المجفف

التين غني بالمواد المضادة للأكسدة، والبوتاسيوم والألياف، وكلها تحافظ على مستويات طاقتك، وتحافظ على معدلات حرق جسمك للسعرات الحرارية.

الشيكولاتة الداكنة

يمكنك الاحتفاظ بقطع من الشيكولاتة الداكنة، فهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة، كما أنها تزيد من معدلات حرق جسمك للسعرات الحرارية.