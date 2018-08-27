بالفيديو.. شاعر كويتي يهدي قصيدة لخادم الحرمين وسمو ولي عهده

نايف السالم(صدى):

قدّم الشاعر الكويتي أحمد نغيمش الشمري، قصيدة كتبها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – معبرًا فيها عن شكره وعرفانه بما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة وأعمال عظيمة، أسفرت عن نجاح موسم الحج خلال لهذا العام 1439هـ.

أتى ذلك عقب زيارة الشاعر الكويتي لمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج بالمشاعر المقدسة، بعد أن حج بيت الله هذا العام، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بتقديم هذه القصيدة المتواضعة للقيادة الرشيدة للمملكة، مؤكدًا أنه لن ينسى مواقفها التاريخية مع دولة الكويت، التي تربطها علاقات قوية بالمملكة.

وجاءت بعض من أبيات القصيدة كالتالي:

المملكة هي قبلة شعوب.. وأوطان

ما هي سوالف عبر الإعلام.. والنت

حقيقة تذعن لها عقول.. وأذهان

حقك يا خو نورة.. إليا من تسلطنت

شديت عضدك في محمد.. بليهان

وهانت على ايديه الصعايب ولا هنت

علم وعلّـم في مقدم الحكم نيشان

سيّد.. أسد يكفيّه إنه ولدك أنت