” صباح الدوام ” .. هكذا استقبل المعلمون يومهم الأول بالمدارس

علي القحطاني (صدى):

تصدر وسم ” صباح الدوام ” قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الأثنين، وذلك بالتزامن مع اليوم الأول لعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم.

وأعرب المعلمون والمعلمات عبر الوسم عن استقبالهم ليومهم الأول بهمة ونشاط، داعين الله بأن يوفقهم ،وذلك بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.

ويعود اليوم، أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة بمختلف المراحل الدراسية إلى مباشرة أعمالهم بالمدارس ،استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1439-1440هـ.

وتكون عودة الطلبة والطالبات يوم الاحد القادم الموافق 22-12-1439هـ.