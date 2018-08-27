مستشار أسري: ” كثُر الطلاق عندما أصبحت المرأة طليقة اللسان “

حمود العنزي (صدى):

أرجع المستشار الأسري محمد ضيف الله القرني ، سبب كثرة الطلاق إلى عدة أسباب منها الاستخفاف في الزواج وتضييع الأمانات والمسؤوليات وسهر الأزواج إلى ساعات متأخرة.

وقال القرني : ” كثر الطلاق حين أصبحت المرأة طليقة اللسان، تدخل وتخرج متى شاءت، عاكفة على هاتفها النقال متناسية حق البيت والزوج والأسرة ” .