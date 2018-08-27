مستشار أسري: ” كثُر الطلاق عندما أصبحت المرأة طليقة اللسان “
أرجع المستشار الأسري محمد ضيف الله القرني ، سبب كثرة الطلاق إلى عدة أسباب منها الاستخفاف في الزواج وتضييع الأمانات والمسؤوليات وسهر الأزواج إلى ساعات متأخرة.
وقال القرني : ” كثر الطلاق حين أصبحت المرأة طليقة اللسان، تدخل وتخرج متى شاءت، عاكفة على هاتفها النقال متناسية حق البيت والزوج والأسرة ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 5237 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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للأسف بعض النساء نسووو أنهن نساء * وبعض الزوجات ماا عندهن أحترام للزوج **!!
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و ……. و ……… و ……. ألـ خ **!!
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الله يهدي الجميع من رجال و وحريم *!!!!!!
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حريم السلطان **! هههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 5237 ] نشر منذ 18 دقيقة
وقال القرني : ” كثر الطلاق حين أصبحت المرأة طليقة اللسان ***!!!!
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تقصد يااا القرني * ( سليطة اللسان ) *** هههههههههههه
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أو زي مااا نقول (( اللسانها متبري منهااا )) * هااااااع هع ههههههههههههههههه