استدعاء قاتلات الطالبة مريم ” ضحية السحل ” أمام المحكمة ببريطانيا

لندن(صدى):

في آخر المستجدات لقضية الطالبة المصرية مريم عبد السلام، ضحية السحل والضرب ببريطانيا على يد 10 فتيات،منذ 5 أشهر، استدعى القضاء البريطاني 6 فتيات معتقلات لدى الشرطة منذ الخميس الماضي، للمثول أمام إحدى محاكمه في 27 سبتمبر الجاري، وذلك بعد إثبات تورطهن في مقتل الطالبة.

وتؤكد والدة مريم أن الاعتداء الجماعي على ابنتها كان بدافع العنصرية والبلطجة، حيث قمن بسحلها لمسافة تزيد عن 20 مترا، مع ذلك تمكنت من الهرب بمساعدة شاب أخفاها داخل إحدى الحافلات، إلا أنهن لحقن بها وقمن بمطاردتها وضربها فيها ثانية حتى فقدت وعيها، طبقا لما نرى في الفيديو المرفق.

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