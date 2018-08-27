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السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمتورطين في رشوة ” صندوقي تمر “

السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمتورطين في رشوة ” صندوقي تمر “
نايف السالم(صدى):

طالبت النيابة العامة بمعاقبة 3 اشخاص من بينهم موظف بالمرور، بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، لطلب الموظف رشوة عبارة عن كرتوني تمر، وبطاقة شحن بـ50 ريالاً.

وأفادت مصادر مطلعة أن الموظف طلب الرشوة مقابل تسريب معلومات عن أحد المطلوبين للجهات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن مواطن وأجنبي تواصلا مع موظف في المرور، وطلب المواطن معرفة إذا كان على عامله الأجنبي أية ملاحظات، فطلب منه الموظف أن يقوم بإرسال رقم إقامته.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19132 ] نشر منذ 37 دقيقة

يستاهلون العقاب

[ عدد التعليقات: 52749 ] نشر منذ 19 دقيقة

يستاهلون ما اصابهم ,,

[ عدد التعليقات: 4160 ] نشر منذ 15 دقيقة

التمر ضيع المستقبل-
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم

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