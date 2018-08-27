تركي آل الشيخ يعلن عن 5 صفقات نارية لـ ” بيراميدز “
أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم الأثنين، عن صفقات جديدة لنادي ” بيراميدز ” .
وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” : ” خمس صفقات في يناير على مستوى عالي لبيراميدز ستكون منها صفقات حديث للشارع … بالتوفيق ” .
يذكر أن نادي بيراميدز – الأسيوطي سابقًا – عقد العديد من الصفقات النارية قبل انطلاق الموسم الجاري.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، بعد مرور 4 جولات حتى الآن، بينما يتصدر النادي الأهلي💪💪.
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