بالصور.. قصة ” شيماء العيدي ” ورفض علاجها بأمريكا لتقدم المرض

أماني الغامدي(صدى):

طلبت النجمة الإماراتية أحلام، اليوم الأثنين، من جمهورها الدعاء للكويتية الشابة شيماء العايدي، مريضة السرطان التي أصبحت حديث مواقع التواصل، معلنة أنه تم رفض علاجها في أمريكا بسبب تقدم المرض وأنه لا علاج لها ، قائلة : ” الآن هي بيد الله سبحانه ‬شيماء العيدي، حالة إنسانية تحتاج الدعاء ‬‫لعل يستجاب دعاء أحدكم ‬الله يشفيها ويرفع عنها يارب ” .

وحاربت الكويتية شيماء العيدي، مرض السرطان عبر حملة ” أنا أقدر ” ، وأنشأت مركزًا معتمدًا عالميًا للتبرع بالخلايا الجذعية للأطفال مرضى السرطان.

وانشأت العيدي مشروع قبعات الشعر المستعار للأطفال بالمجان، ناشرة الأمل عبر حسابها في ” انستقرام ” متحدية المرض.

