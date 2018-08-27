” الخدمة المدنية ” تضع 8 أسئلة تحدد مصير المتقدمين على الوظائف الحكومية

فاطمة المالكي(صدى):

وضعت وزارة الخدمة المدنية 8 أسئلة، لتحديد مصير المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الحكومية.

وتهدف تلك الأسئلة إلى معرفة 12 معلومة من المعلومات المهارية والصحية والتقبل للتوظيف في مجالات عدة، وبالذات على نظام التأمينات الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن الإجابة عن الأسئلة مهمة للغاية، وقد تؤثر على عملية الترشيح للوظائف المختلفة.

وكانت الوزارة قد دعت جميع المسجلين في منظومة التوظيف الإلكترونية ” جدارة ” و ” ساعد ” ، لتحديث بياناتهم قبل نهاية يوم السبت الموافق 28/12/1439 هـ.

وتضمن الأسئلة الـ 8 التي يجب الإجابة عنها مايلي:

-مهارات الحاسب الآلي.

-القبول بالعمل في القطاع الخاص.

-القبول بنظام تدريبي منتهي بالتوظيف.

-القبول بوظيفة خارج المدينة المقيم بها.

-العمل بنظام العمل الجزئي.

-الحالة الصحية.

-مهارات اللغة الإنجليزية.