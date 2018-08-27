بالفيديو.. محامي ” متحرش التجمع ” يتقدم ببلاغ ضد الفتاة المتحرش بها!

القاهرة(صدى):

كشف محامي الشاب المصري محمود سليمان صاحب واقعة التحرش بفتاة بمنطقة التجمع في مصر عن نيته للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصورة الفيديو يتهمها بالتشهير به.

وقال طارق جميل سعيد، المحامي، أن أركان جريمة التحرش لم تتوافر في حق الشاب الذي ظهر في المقطع، مضيفًا أنه سيتقدم ببلاغ أمام النيابة العامة للتحقيق في الواقعة بعد أن شهرت الفتاة بموكله.

وأوضح أن الشاب حاول الحديث مع الفتاة دون التلفظ بما يخدش الحياء أو ارتكاب فعل مشين، وعندما رفضت الفتاة ذلك أقدم الشاب على الاعتذار، وذلك بخلاف الشاب الآخر الذي كان يرتدي قميصًا أبيض.

وتابع المحامي: ” لو تعامل المجتمع مع أي شاب يقدم على الحديث مع فتاة بأدب ولو اعتبرنا ذلك تحرشًا سنحبس نصف شباب مصر ” .