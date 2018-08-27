رجل ينهي حياة سبعيني بعدما تحرش بزوجته

القاهرة(صدى):

أنهى حارس أمن مصري ، حياة رجل سبعيني، بعدما انهال عليه بالضرب، بعدما تأكد من تحرش المجني عليه بزوجته ومشاغلتها أثناء الخروج من المنزل بين الحين والآخر.

وتلفت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة رجل في منتصف العقد السابع من العمر، ملقاة داخل مصنع البلاستيك الذي يملكه، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالتحريات تبين أن المتهم هو حارس أمن أربعيني وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الجريمة.

وقال الزوج المتهم إن المجني عليه اعتاد معاكسة زوجته العشرينية والتحرش بها أثناء خروجها من المنزل لقضاء متطلباتها.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.