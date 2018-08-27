السلطات الليبية والمغربية ترفعان درجة التأهب تحسبا لانتقال ” الكوليرا “

طرابلس(صدى):

رفعت السلطات الليبية والمغربية، مساء أمس الأحد، درجة التأهب تحسبًا لاحتمال انتقال عدوى وباء الكوليرا من الجزائر.

يأتي ذلك في أعقاب حالتي وفاة ونحو 290 إصابة، وسط ارتباك السلطات المحلية في التصدي للوباء.

وطالبت وزارة الصحة الليبية بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الوافدين من دولة الجزائر، والتقصي عن حالتهم الصحية في حال ظهور أي أعراض للوباء لديهم.

وأعلنت السلطات المغربية حالة طوارئ صحية، واستنفرت وزارة الصحة مصالحها، حيث تم تقديم خطة لتعزيز نظام المراقبة ضد المخاطر الناجمة عن وباء الكوليرا.

وتعتزم وزارة الصحة المغربية، اتخاذ تدابير وقائية خاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر، فضلًا عن تعزيز نظام المراقبة لرصد المسافرين القادمين من الجزائر.