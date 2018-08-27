مركب ” تميم ” تواصل الغرق.. الهند توجه ضربة موجعة للجزيرة

طلال الضوي(صدى):

مازالت الصفعات تلاحق مركب النظام القطري بقيادة الأمير المدلل تميم بن حمد، وتنظيم الحمدين، في ظل إصرار النظام على إتباع سياسات معادية للعالم العربي بشكل خاص والدولي بشكل عام.

وفي ضربة جديدة، قررت السلطات الهندية سحب تصاريح قناة الجزيرة، والتي تُعد الذراع الأقوى للنظام القطري لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية في العالم.

وفي هذا السياق قالت صحيفة ” تايمز أوف إنديا ” الهندية، إن قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية انتقدت قرار وزارة الداخلية ، وهي الآن في انتظار القرار النهائي في المسألة، حسبما قال مسؤول حكومي.

ويرجح أن السبب وراء اتخاذ الداخلية قرار بسحب تراخيص القناة القطرية، هو نشرها فيلم وثائقي يحتوي على حالة جامو وكشمير، وهو ما أزعج مؤسسة الأمن المركزي، مما أدى إلى اتخاذ القرار.