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  3. الجماهير تطالب: غيروا مواعيد مباريات الدوري

الجماهير تطالب: غيروا مواعيد مباريات الدوري




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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 18 دقيقة

انا من الي يتمنى الغاء الدوري بكبره مضيعه للوقت وهدر كبير للاموال في وقت شد الاحزمه وودي اختفاء بعض الفطريات التي تترزق من هالدوري واقصد الاعلاميين المتعصبين لان بسبب وجودهم كرهنا الرياضه

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