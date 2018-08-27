الجماهير تطالب: غيروا مواعيد مباريات الدوري

الأحد 26
أغسطس
انا من الي يتمنى الغاء الدوري بكبره مضيعه للوقت وهدر كبير للاموال في وقت شد الاحزمه وودي اختفاء بعض الفطريات التي تترزق من هالدوري واقصد الاعلاميين المتعصبين لان بسبب وجودهم كرهنا الرياضه
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شرقاوي[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 18 دقيقة
انا من الي يتمنى الغاء الدوري بكبره مضيعه للوقت وهدر كبير للاموال في وقت شد الاحزمه وودي اختفاء بعض الفطريات التي تترزق من هالدوري واقصد الاعلاميين المتعصبين لان بسبب وجودهم كرهنا الرياضه