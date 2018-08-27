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ابراهيم ماطر ومشكلة التوقيت في لعب المباريات




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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 3 ساعات

الأفضل تغيير وقت المباريات ليتمكن الجميع أو الأغلب من الحضور طلاب وموظفين ..أي برودة تؤثر على اللاعبين؟! في أوروبا زمهرير وأمطار وثلوج ويلعبون بكل عنفوان! عودوا لاعبينا على اللعب في أجواء البلد المختلفة والطقس على الفريقين

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