صورة نادرة لخادم الحرمين والملك فهد يوم تولي الملك سعود الحكم

حمود العنزي (صدى):

وثقت صورة نادرة وجود الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود –رحمه الله – بجانبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – خلال مراسم الاحتفال بتولي الملك سعود – رحمه الله – مقاليد الحكم.

وتعود الصورة إلى عام 1373 هـ، ويظهر فيها الملك فهد- رحمه الله- ممسكًا بالبيرق ” العلم الكبير ” خلال الحفل.