صورة نادرة لخادم الحرمين والملك فهد يوم تولي الملك سعود الحكم
وثقت صورة نادرة وجود الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود –رحمه الله – بجانبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – خلال مراسم الاحتفال بتولي الملك سعود – رحمه الله – مقاليد الحكم.
وتعود الصورة إلى عام 1373 هـ، ويظهر فيها الملك فهد- رحمه الله- ممسكًا بالبيرق ” العلم الكبير ” خلال الحفل.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10855 ] نشر منذ 2 ساعتين
ملوك المملكة، إخوان نوره، صفوة الفرسان
عزيزين، وعزوا دارهم واللي سكن فيها
ملوك ما رضوا بالظلم والإذلال والبهتان
حماة الشعب وذخره بأول الدنيا وتاليها
لهم منا الولاء والتضحية والسمع والعرفان
وعهود أجدادنا وآبائنا نصدق ونوفيها
ويا راس العز يا تاج الفخر والحق يا سلمان
لكم سيرة بدرب الخير، والتاريخ يحكيها
مليك ثبت بأعلى الطوايل للعدل ميزان
وهي سنــــــة لأبوكم قبلكم، والحي يحييها
على الكرسي تربعت وحكمت الناس بالإحسان
وفيك الناس يا مولاي ما خابت هقاويها