السجن والترحيل لعصابة سرقت 400 ألف درهم من منزل سعودي بدبي

أبوظبي(صدى):

أقرت محكمة إماراتية، اليوم الأحد، بسجن عصابة إجرامية من الجنسية الصينية لمدة تسع سنوات والترحيل، بتهمة السطو على منزل سعودي في دبي، وسرقة 400 ألف درهم ومقتنيات ثمينة.

واستهدف أفراد العصابة الثلاثة، والبالغون من العمر ” 31 و33 و42 ” عامًا، فيلا في منطقة الجميرا، بعد أن راقبوها، حيث كانت الأضواء لا تعمل فيها، ويبدو أن المنزل خالٍ من السكان، فدخلوا للمنزل حيث حطموا أقفال الغرف وعبثوا بمحتوياتها.

وأكدت وسائل إعلام، أن أفراد العصابة عثروا على مبلغ 320 ألف درهم من عملات أجنبية وثلاث ساعات يد تقدر قيمتها الإجمالية بـ 100 ألف درهم.

وقال مواطن سعودي 28 عامًا، إنه فور اكتشافه للسرقة اتصل بعمه، وهو مالك الفيلا، كما جرى إبلاغ الشرطة بوجود عملية سطو، وبعد فحص فريق من الشرطة مسرح الجريمة وجمع الأدلة، قادتهم للعصابة الإجرامية التي اعترفت بارتكابها للجريمة.

وأصدرت المحكمة حكمًا على كلٍ من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات والترحيل، فيما ما زال المتهم الثالث هاربًا.