” الفيحاء ” يدشن أطقم الفريق للموسم الجديد

نواف السالم(صدى):

كشفت إدارة نادي الفيحاء عن أطقم الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019، حيث أعلنت عن الأطقم الثلاثة وأطقم حراس المرمى.

وقامت إدارة الفيحاء بتدشين أطقم الفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حيث جاء القميص الرئيسي باللونين البرتقالي والأزرق وسيخصص للمباريات التي تقام على أرض الفريق، وجاء القميص الثاني باللون الأزرق الغامق بالكامل والطقم الثالث باللون الرصاصي الكامل وكانت أطقم الحراس بثلاثة ألوان الأسود والأخضر الفاتح والبنفسجي.

وحملت الأطقم شعار الشركتين الراعيتين للفريق شركة المثلث الرابع وشركة شاورمر، وسيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن آلية تسويق الأطقم ومنافذ بيعها من خلال إدارة التسويق بالنادي.