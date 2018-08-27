بالصور.. مساجد بكندا تخصص موقع لبيع مقتنيات السعوديين قبل مغادرتهم

أوتاوا(صدى):

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، عن مغادرة آلاف الطلاب السعوديين من كندا خلال اليومين الماضيين، موضحة أن المطارات الكندية شهدت ازدحامًا من السعوديين العائدين إلى السعودية، إذ إنهم ينهون ارتباطاتهم كافة في كندا لمغادرتها قبل 31 أغسطس الجاري.

جاء ذلك عقب الخلاف الدبلوماسي بين السعودية وكندا، فيما يستعد آخرون للرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من بيع ممتلكاتهم بمساعدة عدد من المسلمين والمساجد التي خصصت لهم مواقع لعرضها.

فيما خصص مسجد الأمة والمركز الاجتماعي في ” هاليفاكس ” للطلاب السعوديين يومي 12 و17 أغسطس مواقع لمساعدتهم في بيع ممتلكاتهم، فيما تقوم مساجد أخرى بتخصيص مواقف السيارات لمساعدة السعوديين لبيع سياراتهم والأجهزة الإلكترونية والأغراض الأخرى للعودة بأسرع وقت إلى بلادهم.

ومن جانبه قال الإمام ” عبد الله يسري ” الذي يدير مسجد الأمة، إنه قرر إجراء عرض المبيعات عندما رأى أن العديد من الطلاب كانوا يحاولون التخلص من أشيائهم عبر مواقع إلكترونية، وإن عددًا آخر من المساجد كذلك يسهم في تقديم المساعدة.

وأضاف ” يسري ” ، أن السعوديين يبيعون سياراتهم ومنازلهم وأثاثهم وجميع مقتنياتهم، وكل ما يملكونه في كندا، لذلك كان لا بد من مساعدتهم بطريقة أفضل من عرضها على المواقع الإلكترونية.