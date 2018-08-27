إصابة إدواردو تبعده عن التدريبات قبل مواجهة الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عدم مشاركة لاعب الهلال‏ البرازيلي إدواردو في تدريبات فريقه اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الفيحاء.

وأضافت المصادر أن اللاعب لم يشارك في التدريبات بسبب شعوره بآلام في عضلة الساق، وسيخضع غداً لأشعة على موضع إصابته.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء الجمعة المقبل في افتتاح دوري المحترفين السعودي، حيث يسعى الفريق العاصمي للدفاع عن لقبه، ومحاولة التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي كأول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ انطلاق دوري المحترفين.