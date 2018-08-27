إصابة إدواردو تبعده عن التدريبات قبل مواجهة الفيحاء
كشفت مصادر مطلعة عدم مشاركة لاعب الهلال البرازيلي إدواردو في تدريبات فريقه اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الفيحاء.
وأضافت المصادر أن اللاعب لم يشارك في التدريبات بسبب شعوره بآلام في عضلة الساق، وسيخضع غداً لأشعة على موضع إصابته.
ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء الجمعة المقبل في افتتاح دوري المحترفين السعودي، حيث يسعى الفريق العاصمي للدفاع عن لقبه، ومحاولة التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي كأول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ انطلاق دوري المحترفين.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1552 ] نشر منذ 4 ساعات
ان شاء الله يعود بالسلامة
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 4 ساعات
*💙 عين ما صلت على النبي دوبه راجع من رباط..ولكن السوبر إدوارد ماركة مسجلة عند الأصفرين! ألف سلامه على أسد الزعيم لاعب عاشق وقالها بالفم المليان وعلى الملأ صوت وصورة واذاعة رسمية بأن بيئة الهلال والعمل الإداري المحنك والإدارة وروح اللاعبين داخل معقل الزعماء جعلتة ينهي مسيرتة الرياضية في زعيم أسيا وتذكروا كلامي لاعب من كوكب أخر يجعلك تتأمل👍😎💙*
غريب[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكون معك
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو بدر ياطاقيه اللاعب مصاب ايش دخل الاصفرين في الموضوع ؟
صدق الشامخ إنكم سلق
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 3 ساعات
ماعليه شر
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 3 ساعات
ماعليه شر