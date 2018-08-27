” الحصيني ” توقع استمرار هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة

إبراهيم الزهراني(صدى):

توقع توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة على الباحة وعسير وجازان وغرب نجران هذا الاسبوع.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ثم من الأسبوع القادم متوقع ان تمتد الى-أجزاء- من المدينة النبوية فتبوك والجوف والحدود الشمالية ثم حائل بأمطار متفاوتة من خفيفة الى غزيرة والتغيير وارد لأنها توقعات.