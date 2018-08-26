للمرة الثانية ” صلاح ” يتهم الاتحاد المصري بتجاهل رسائله

نواف السالم(صدى):

اتهم اللاعب المصري الدولي ” محمد صلاح ” نجم نادي ” ليفربول ” الإنجليزي، اليوم الأحد، الاتحاد المصري لكرة القدم بتجاهل رسائله ورسائل محاميه الخاص، وسط أخبار تشير إلى مشكلة الحقوق الإعلانية التي تفجرت قبل مشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكتب ” صلاح ” بعد يوم واحد من قيادته ليفربول إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي على ” تويتر “: الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا، ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا ؟!.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يوجه فيها نجم كرة القدم العالمي انتقادات مباشرة إلى اتحاد بلاده، بعدما كتب أواخر أبريل الماضي علي حسابه بـ ” تويتر” : بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى أن يكون التعامل أرقى من ذلك.

وكانت الأزمة قد نشبت بين هداف الدوري الإنجليزي واتحاد القدم المحلي قبل المشاركة في مونديال كأس العالم 2018، عندما تم وضع صورته على الطائرة الخاصة بمنتخب الفراعنة وتحديدًا جوار شعار شركة اتصالات منافسة لأخرى وقع معها صلاح عقدًا تسويقيًا في فترة ماضية.

وقال ” رامي شعبان ” محامي صلاح، عبر تغريدات توجد مشكلة بين الطرفين : نواجه مشكلة جدية جدًا مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وأي استخدام غير مصرح به لحقوق الصورة سيتم التعامل معه بشدة، كل الخيارات على الطاولة.

وواصل ” المحامي ” : لماذا ننقل الأمر الى مواقع التواصل؟ لأ أحد يرد علينا الأمر متواصل منذ أشهر ولا أحد يرد على البريد الالكتروني أو الرسائل، الأمر خارج عن سيطرتنا ونحن نتعرض للضرر.