دورتموند يقسو على لايبزنج برباعية في بداية الدوري الألماني

ماجد محمد(صدى):

تمكن فريق بروسيا دورتموند الألماني من اكتساح منافسه لايبزيج برباعية مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد سيغنال ايدونا بارك، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وفي البداية أحرز جان-كيفن اوجستين هدف التقدم للايبزيج بعد 31 ثانية استعاد دورتموند تركيزه وسجل ثلاثة أهداف في 22 دقيقة.

وأدرك محمود داوود التعادل في الدقيقة 21 بضربة رأس قبل أن يحول مارسيل زابيتسر الكرة بالخطأ في مرماه بعد ركلة حرة نفذها ماركو رويس في الدقيقة 41 ليتقدم صاحب الأرض وعانى لايبزيج لإيقاف منافسه.

وأضاف اكسل فيتسل، الوافد الجديد والذي أحرز هدفا في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي، الهدف الثالث بضربة خلفية قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول وأكمل القائد رويس الرباعية بعد هجمة مرتدة سريعة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليصل إلى 100 هدف في دوري الأضواء.