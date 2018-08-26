هاشتاق ” نصيحة للمعلمين ” التريند الأكثر تداولا بوسائل التواصل

حمود العنزي (صدى):

يعد هاشتاق ” نصيحة للمعلمين ” ، الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، هو التريند الأكثر تداولًا خلال فترة قصيرة، تشارك المئات في تقديم النصائح إلى المعلمين والمعلمات.

ووجه مواطنون عددًا من النصائح إلى ” المعلمين والمعلمات ” قبل بدء الدوام الدراسي، مشددين بضرورة التركيز على أداء الرسائل العظيمة خلال فترة الدراسة، وأن يقدموا علمًا نافعًا إلى الطلاب؛ لأنهم ” النور الذي يضيء ظلام العقول ” .

وكتبت ” لطيفة الدليهان ” : قد تواجهك عقبات وقد تعترضك كثير من الصعوبات فلا تجعل من الظروف عائقًا يمنعك عن أداء رسالتك العظيمة، ولا يكن سلوكك مع طلابك متنفسًا لغضبك بل ازرع في طلابك بذور الخير والحب والأمل، واجعل منهم مشروعًا استثماريًّا لحب الوطن وبنائه ” .

أما ” الشهراني ” غرد بقوله: أخلصوا النية واستجمعوا همتكم وليكن شعاركم أثرًا يبقى وأجرًا يرقى بإذن الله إلى أعالي الجنان، فما أجمل ابتسامة الود وهي تمحو عبوس الكسل عودًا حميدًا وعلمًا نافعًا .

وغرد ” محمد اليحيا ” : أنتم النور الذي يضيء ظلام العقول ومصباح الهدى الذي ينير الطريق وجسر الخير الذي يربط أبناءنا بمستقبلهم، قلوبنا معكم ودعواتنا ترافق مسيرتكم، نسأل الله أن يعينكم ويوفقكم لأداء رسالتكم العظيمة .