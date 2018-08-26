القبض على لص سرق حزام حاج كندي به 30 ألف ريال

علي القحطاني(صدى):

أطلقت الدوائر القضائية المشاركة في موسم الحج حكما يقضي بإعادة مقتنيات حاج كندي تعرض للسرقة، بعد أن ظهر اللص على كاميرا المراقبة، حيث كان الحاج يؤدي مناسك الحج إلا أنه عندما عاد إلى مقر الحملة، لم يجد حزامه الذي يرتديه على ملابس الإحرام.

وكان يحتوي حزامه على أموال أكثر من 30 ألف ريال، وبطاقتين ائتمانيتين، وأوراق ثبوتية وشخصية أخرى، وبالعودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، شوهد أحد العمال حاملاً الحزام، وقد أخذ المبالغ المالية وأخفاها في بنطاله الداخلي.

وتمكنت الجهات المتخصصة من القبض عليه، وبالتحقيق معه وعرض تسجيل الكاميرا عليه، اعترف بما نُسب إليه وأعاد المسروقات.