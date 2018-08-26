مقتل وإصابة 17 شخص في حادث إطلاق نيران بجاكسونفيل
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 11 جريح، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نيران في ” جاكسونفيل ” .
وأفادت ” وسائل إعلام أمريكية ” ، أن شرطة فلوريدا باشرت الحادث وأكدت بإن مسلحًا أطلق النار في مركز ترفيهي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدًا، جنوب شرق الولايات المتحدة، وأسفر عنه العدد المذكور من الضحايا.
فهد[ عدد التعليقات: 2056 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 1549 ] نشر منذ 34 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52743 ] نشر منذ 29 دقيقة
ادعائهم معروف وحكمهم معروف كذالك ,,
,, ان كان مسلم او يمت للإسلام بأي صلة ولو ضعيفه ، قالوا عنه ارهابي ,,
,, اما ان كان منهم وفيهم ، قالوا عنه مسكين معتل نفسياً مكتئب ، وهوم سِك ، وما إلى ذالك من التغطيات على ارهابهم البشع ,,
,, عموماً بالمثل قالوا // شمس تطلع خبر يبان ,,