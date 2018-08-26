مقتل وإصابة 17 شخص في حادث إطلاق نيران بجاكسونفيل

واشنطن(صدى):

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 11 جريح، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نيران في ” جاكسونفيل ” .

وأفادت ” وسائل إعلام أمريكية ” ، أن شرطة فلوريدا باشرت الحادث وأكدت بإن مسلحًا أطلق النار في مركز ترفيهي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدًا، جنوب شرق الولايات المتحدة، وأسفر عنه العدد المذكور من الضحايا.