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مقتل وإصابة 17 شخص في حادث إطلاق نيران بجاكسونفيل

مقتل وإصابة 17 شخص في حادث إطلاق نيران بجاكسونفيل
واشنطن(صدى):

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 11 جريح، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نيران في ” جاكسونفيل ” .

وأفادت ” وسائل إعلام أمريكية ” ، أن شرطة فلوريدا باشرت الحادث وأكدت بإن مسلحًا أطلق النار في مركز ترفيهي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدًا، جنوب شرق الولايات المتحدة، وأسفر عنه العدد المذكور من الضحايا.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2056 ] نشر منذ 35 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1549 ] نشر منذ 34 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 52743 ] نشر منذ 29 دقيقة

ادعائهم معروف وحكمهم معروف كذالك ,,

,, ان كان مسلم او يمت للإسلام بأي صلة ولو ضعيفه ، قالوا عنه ارهابي ,,

,, اما ان كان منهم وفيهم ، قالوا عنه مسكين معتل نفسياً مكتئب ، وهوم سِك ، وما إلى ذالك من التغطيات على ارهابهم البشع ,,

,, عموماً بالمثل قالوا // شمس تطلع خبر يبان ,,

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