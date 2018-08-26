  • الأحد 26

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح كيفية حساب عدة المتوفي عنها زوجها

بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح كيفية حساب عدة المتوفي عنها زوجها

بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح كيفية حساب عدة المتوفي عنها زوجها
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأحد، كيفية حساب عدة المتوفي عنها زوجها.

وقال الخثلان خلال مشاركته في برنامج يستفتونك : عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ؛ لقوله تعالى : ” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ” وتكون على حسب الرؤية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52743 ] نشر منذ 36 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 31 دقيقة

جزاك الله كل خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *