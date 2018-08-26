بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح كيفية حساب عدة المتوفي عنها زوجها

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأحد، كيفية حساب عدة المتوفي عنها زوجها.

وقال الخثلان خلال مشاركته في برنامج يستفتونك : عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ؛ لقوله تعالى : ” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ” وتكون على حسب الرؤية.