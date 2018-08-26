بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح كيفية حساب عدة المتوفي عنها زوجها
أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأحد، كيفية حساب عدة المتوفي عنها زوجها.
وقال الخثلان خلال مشاركته في برنامج يستفتونك : عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ؛ لقوله تعالى : ” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ” وتكون على حسب الرؤية.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان#عبدالله_الدريس@saad_alkhathlan
كيف تحسب عدة المتوفي عنها زوجها ؟ https://t.co/gcLHP0pgo2 pic.twitter.com/JCig9JGAyr
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 26, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52743 ] نشر منذ 36 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,
تركي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 31 دقيقة
جزاك الله كل خير