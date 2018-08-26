التجارة تتفاعل مع شكوى مواطنة بشأن تحايل محل في الفاتورة بالإنجليزي

نايف السالم(صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار مع شكوى مواطنة بشأن محل يتحايل في الفاتورة بالإنجليزي.

وقالت المواطنة خلال شكواها أنها اشترت من محل منتجات صحية يشمله خصم بطاقة تكافل 1250 ريالًا، وحصل المحل على 1500 ريال، موضحةً أنها عندنا ناقشته في فرق السعر قال له إن كل شيء مذكور في الفاتورة وبخط إنجليزي.

وردت وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” بقولها: ” إصدار الفواتير بلغة غير العربية يعد مخالفًا للأنظمة، تفضل برفع بلاغك عبر تطبيق بلاغ تجاري مع إرفاق الفاتورة وموقع المنشأة ” : هنا .