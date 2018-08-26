بالصور.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تعرضت مركبة بداخلها أسرة مكونة من 5 أفراد في الباحة، اليوم الأحد، لحادث انقلاب، حيث باشرت الجهات الأمنية الحادث.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، تم فرز الإصابات بالموقع، واتضح وجود ثلاث إصابات حرجة تم التعامل معها إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى الملك فهد، وإصابتين إحداهما متوسطة والأخرى طفيفة، وتم التعامل مع الإصابات ونقلها أيضاً لمستشفى الملك فهد.