الهلال يعير ” أشرف بن شرقي ” لـ لانس الفرنسي

نواف السالم(صدى):

تدوالت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن انتقال لاعب الهلال المغربي ” أشرف بن شرقي ” إلى نادي ” لانس ” الفرنسي بنظام الإعارة.

كانت إدارة الهلال، تلقت عرضين عربيين من أجل التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

العرض الأول جاء من نادي ” الوداد المغربي ” طلب فيها الحصول على خدمات لاعبه السابق لمدة موسم على سبيل الإعارة، والعرض الثاني من جانب نادي الأهلي المصري والذي يرغب في التوقيع مع اللاعب المغربي في صفقة انتقال نهائي.