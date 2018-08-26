الهلال يعير ” أشرف بن شرقي ” لـ لانس الفرنسي
تدوالت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن انتقال لاعب الهلال المغربي ” أشرف بن شرقي ” إلى نادي ” لانس ” الفرنسي بنظام الإعارة.
كانت إدارة الهلال، تلقت عرضين عربيين من أجل التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
العرض الأول جاء من نادي ” الوداد المغربي ” طلب فيها الحصول على خدمات لاعبه السابق لمدة موسم على سبيل الإعارة، والعرض الثاني من جانب نادي الأهلي المصري والذي يرغب في التوقيع مع اللاعب المغربي في صفقة انتقال نهائي.
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