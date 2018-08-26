عُمانية دهست فتاة تونسية قبيل زفافها

مسقط(صدى):

لقيت فتاة تونسية مصرعها دهسًا على يد مواطنة من سلطنة عُمان، قبل أن تلقي شرطة عمان القبضَ عليها.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، مقتل الفتاة التونسية تدعى ” وريدة سعد ” ، وقد دهستها فتاة عٌمانية بسيارتها لأكثر من مرة.

وأوضح الإعلام التونسيّ، إنّ الضحية كانت حاضرة في حفل عيد ميلاد صديقة تونسية إلى جانب عدد من الأصدقاء من جنسيات عربية مختلفة، وحصل شجار كانت المواطنة العُمانية طرفاً فيه، موضحًا أن المواطنة العُمانية غادرت مكان الحفل، إلا أن التونسية تبعتها إلى الخارج لتهدئتها وإقناعها بالعودة للحفل، لكنها قامت بدهسها لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.

واعترفت العمانية بالجريمة التي ارتكبتها فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للوقوف على ملابسات الحادثة.

وكانت ” وريدة ” قد عقدت قرانها في شهر مايو الماضي في السفارة التونسية بسلطنة عُمان وتستعد لإقامة حفل الزفاف في ” قفصة ” الشهر القادم.

وقال مصدر عُماني ، إن جريمة القتل وقعت بالقرب من إحدى المزارع بمنطقة الرميس بولاية بركاء، حيث قامت المتهمة بدهس المجني عليها بمركبتها وبعدها ولت هاربة لجهة غير معروفة، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمة والقبض عليها ولا يزال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحادثة.