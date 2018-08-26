حساب المواطن يوضح كيفية تعديل الدخل الشهري في البرنامج

نايف السالم(صدى):

رد برنامج حساب المواطن على استفسار مواطن بشأن تعديل الدخل الشهري في البرنامج، قائلًا إن أيقونة اكتمال الطلب على موقع حساب المواطن محجوبة أمامه ولا يعلم ما الحل؟.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أيقونة تقديم الطلب يتم الضغط عليها مرة واحدة فقط، وفي حال تعديل البيانات يكتفي بالضغط على أيقونة حفظ أسفل الشاشة بعد التعديل.