الفنانة ” دنيا بطمة ” تبعث رسالة قوية عن بائعي الكرامة

أماني الغامدي(صدى):

بعثت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” ، اليوم الأحد، رسالة قوية للأشخاص الذين يبيعون كرامتهم للوصول إلى ما يريدون، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على ” إنستقرام ” .

وعلقت ” بطمة ” على الصورة قائلة: ” عزة النفس صفة ترتبط بالمبادئ بالدرجة الأولى، لذلك الشخص صاحب المبدأ يمكنه التخلي عن كل شي مقابل أن لا تقل قيمته ” .

وأضافت ” بطمة ” : ” هذه الصفات يتحلى بها الأقوياء نفسيا الذين يَرَوْن أن كيانهم الشخصي أهم وأولى من جميع الأشياء مهما كانت، ياكرهي للشخص الدليل الي لازم يوصل لأي شي مقابل كرامته حتى أو تطيح فالأرض المهم المظاهر الخداعة أمام الناس لمتى؟ ” .

وطرحت ” دنيا بطمة ” مؤخرًا أغنيتها الجديدة ” علمتني ” كلمات أحمد صبري، وألحان سعيد الإمام، وتوزيع خليفة وزياد زيمان، واختارت ” بطمة ” أن يتم تصوير الكليب بتقنية الأبيض والأسود، في إشارة منها على رغبتها للعودة للزمن الجميل.