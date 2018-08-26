سوء الأحوال الجوية يُوقف فعاليات مهرجان الفل بجازان

تركي السالم(صدى):

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان الفل والنباتات العطرية الأول بمنطقة جازان إيقاف فعالياته بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت اللجنة خلال بيان لها : ” ‏نظرا للأحوال الجوية، التي تمر بها منطقة جازان،وهبوب الرياح الشديدة ومن منطلق تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لمهرجان ، فإن اللجنة المنظمة لمهرجان الفل والنباتات العطرية الأول تعلن عن إيقاف جميع الفعاليات المقامة بقبتي المهرجان ومنطقة الالعاب والفعاليات الخارجية “.

واعتذرت اللجنة المنظمة لجميع مرتادي المهرجان لحضورهم وتفاعلهم طيلة الأيام الماضية، وقدمت الشكر لجميع الجهات الرسمية والمنظمين والمشاركين على حرصهم مؤكدة على أولوية سلامة مرتادي المهرجان .