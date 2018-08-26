أمانة الشرقية تطرح 35 فرصة استثمارية للتنمية في المنطقة

محمد السعران(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح 35 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة والاستخدامات أمام المستثمرين ورواد الأعمال وذلك لتنمية أنشطتهم التجارية، وتنمية المنطقة خدميا واستثماريا، حيث بلغ عدد الفرص التي تم طرحها منذ بداية العام الحالي أكثر من 200 فرصة استثمارية وتعتبر الفرص الاستثمارية المطروحة كمزايدات عامة، والتي جاءت ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار والاقتصاد والاعتماد على العوائد الاستثمارية .

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن هذه الفرص الاستثمارية تعكس سعي أمانة المنطقة الشرقية لتطوير بيئة المنطقة الاستثمارية بمبادرات و حملات متنوعة حملت شعار ” معاً لبيئة استثمارية رائدة ” والتي تتضمن اطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة، لافتا الى أن الفرص فرص الأمانة الاستثمارية تعتبر جاذبة للاستثمار حيث تتميز بعقودها الموحدة والمعتمدة وطنياً ومددها الطويلة، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي تزخر بها المنطقة الشرقية حيث تعتبر وجهة جاذبة للسياح، وذلك من خلال العديد من المقومات السياحية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية.

ودعا الصفيان المستثمرين ورواد الأعمال لمشاركتها الأفكار والمقترحات الاستثمارية وبإمكان الراغبين في شراء وتسلم كراسات المزايدات الى التوجه عبر البوابة الرقمية بدون الحاجة للزيارة الحضورية وبالإمكان الاستفادة من الخدمات على مدار الساعة عبر موقع أمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط ‏www.eamana.gov.sa أو تحميل تطبيق (استثماري) للهواتف الذكية والاطلاع على بيانات الفرص ومواقعها على الخارطة الاستثمارية التفاعلية والاستفادة من العديد من الخدمات.